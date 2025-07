Incidente in autostrada la coda raggiunge gli 8 km

Un incidente sulla A12 tra Genova Est e Recco sta causando una lunga coda di 8 km, creando disagi considerevoli ai viaggiatori diretti verso Livorno. La situazione, pur in lieve miglioramento, richiede pazienza e attenzione alla viabilità . Restate aggiornati sulle ultime notizie e, se possibile, considerate alternative per evitare ulteriori ritardi. La sicurezza e la calma sono fondamentali in queste situazioni di emergenza.

Incidente con pesanti conseguenze sull'autostrada A12 tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno, nella tarda mattinata di oggi venerdì 11 luglio. Poco prima delle 13 si registravano ancora 8 km di coda in diminuzione come segnalato da Autostrade per l'Italia. L'incidente - il tamponamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

