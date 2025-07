Incidente in autostrada coda di 8 km

Un incidente in autostrada ha causato una lunga coda di 8 km tra Genova Est e Recco sulla A12, verso Livorno. Il tamponamento avvenuto alle 11,25 nella galleria ha provocato pesanti disagi, sebbene già a poco prima delle 13 si notasse un lieve miglioramento. La situazione resta critica, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione al più presto, tutelando la sicurezza di tutti gli automobilisti coinvolti.

Tamponamento con pesanti conseguenze sull'autostrada A12 tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno, nella tarda mattinata di oggi venerdì 11 luglio. Poco prima delle 13 si registravano ancora 8 km di coda in diminuzione. L'incidente è avvenuto alle 11,25 all'interno della galleria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

