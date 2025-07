Incidente con scuolabus a Palermo 8 bimbi in ospedale

Un grave incidente a Palermo ha coinvolto uno scuolabus con otto bimbi a bordo, che sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. L’impatto tra quattro veicoli, avvenuto in via Generale Rodolfo Corselli a Brancaccio, ha suscitato grande preoccupazione. La sicurezza dei nostri bambini rimane una priorità assoluta: restiamo aggiornati sulle loro condizioni e sulle cause di questo drammatico evento.

Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Generale Rodolfo Corselli a Brancaccio, a Palermo. Lo scontro tra quattro mezzi ha coinvolto oltre al pulmino con a bordo otto bambini, intestato al centro diaconale "La Noce" della Chiesa valdese, anche una Opel, una Ape Piaggio e un'Audi parcheggiati lungo il marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati tutti trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla e sottoposti ad accertamenti. In base agli esami effettuati, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Anche il conducente del mezzo e una maestra sono stati trasportati al pronto soccorso, illeso, invece, l'automobilista. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente con scuolabus a Palermo, 8 bimbi in ospedale

