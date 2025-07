Incidente choc inferno in galleria | impatto devastante fumo e fiamme Morti e feriti

incidente choc in galleria scuote la bergamasca: un impatto devastante tra fumo e fiamme ha portato a morti e feriti, lasciando dietro di sé un ricordo doloroso. La tragedia del giovane di 17 anni, appassionato di motori, ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto possa cambiare in un attimo. Il tratto di strada coinvolto rimarrà per sempre nel cuore della comunità, che si stringe intorno ai familiari...

Una giornata d’estate si è trasformata in tragedia sulla strada che collega Mapello a Ponte San Pietro, nella bergamasca. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella galleria dell’asse interurbano, a pochi passi dal centro commerciale Il Continente. Una scena drammatica, consumatasi in pochi istanti, ha spezzato per sempre la giovane esistenza di un adolescente appassionato di motori. Il tratto di strada, solitamente molto trafficato, si è trasformato in uno scenario di fiamme e disperazione, con il traffico bloccato e il tunnel invaso da un’imponente colonna di fumo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - galleria - fiamme - choc

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Disastro in autostrada, inferno di fiamme in galleria: auto incenerite e traffico bloccato Vai su Facebook

Incidente in galleria, giovane sotto choc: «Mi sono venuti addosso e nessuno si è fermato a soccorrermi»; Pedemontana, pubblicato il video dello schianto del pullman con la scolaresca: la maestra è morta sul colpo; La gita e il pullman che si schianta, la maestra Domenica muore davanti ai suoi alunni. Le telecamere hanno ripreso l'incidente.

Incidente in galleria, giovane sotto choc: «Mi sono venuti ... - MSN - Gli vengono addosso nella galleria, resta ferito nell’incidente che gli devasta la macchina ma nessuno si ferma per soccorrerlo, pur vedendolo a terra tutto insanguinato. msn.com scrive

Roma, incidente stradale choc sul Gra: uomo avvolto dalle fiamme fuori ... - Incidente stradale choc sul Gra a Roma: un automobilista si è trasformato in una torcia umana, quasi completamente avvolto dalle fiamme. Secondo leggo.it