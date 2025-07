Incidente Air IndiaWsj | spenti i motori

L'incidente di Air India dello scorso mese, che ha tragicamente causato 270 vittime, sta ora al centro di un’intensa inchiesta. Secondo il Wall Street Journal, i primi risultati suggeriscono che gli interruttori di controllo del carburante sono stati spenti, ma resta da chiarire se in modo volontario o involontario. Questa scoperta potrebbe rivelare dettagli cruciali sulla sequenza di eventi che hanno portato a una tragedia senza precedenti.

17.45 L'inchiesta sull'incidente di Air India che il mese scorso ha causato 270 morti si sta concentrando sulle azioni dei piloti del jet.Secondo il Wsj i risultati preliminari indicano che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet sono stati spenti, non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente. I piloti usano gli interruttori per avviare i motori del jet,spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni d'emergenza.Le prime valutazioni dei funzionari Usa ecludono guasti tecnici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

