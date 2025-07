Incidente Air India | i motori del Boeing 787 erano stati spenti volontariamente

Scopriamo cosa si cela dietro l’incidente del Boeing 787 di Air India: dai primi risultati emerge che i motori erano spenti volontariamente, con leve del carburante disattivate. Un dettaglio che apre a molteplici interrogativi sulla gestione dell’emergenza e sulle procedure di sicurezza. Restate con noi per approfondire questa vicenda avvolta da mistero e scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Dai primi risultati dell'indagine sull'incidente aereo del Boeing 787 di Air India, precipitato il 12 giugno scorso nei pressi di Ahmedabad, emergono elementi sorprendenti: non ci sarebbe stato alcun guasto ai motori. Secondo fonti vicine alle autorità statunitensi, le leve del flusso carburante ai due motori erano state disattivate, portando alla perdita di spinta poco dopo il decollo. Il volo, diretto a Delhi, ha causato la morte di 260 persone, con un solo sopravvissuto. L'inchiesta, supportata dal National Transportation Safety Board (NTSB) americano, si sta ora concentrando sulle azioni dell'equipaggio.

In questa notizia si parla di: incidente - india - boeing - motori

