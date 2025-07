Incidente a Torino Barriera di Milano | scontro tra furgoni due feriti e uno strano ' soccorritore'

Un incidente insolito ha scosso Torino oggi, all'incrocio tra via Cigna, via Sempione e via Toscanini, dove un furgone e un furgoncino si sono scontrati durante l’ora di pranzo. Mentre due feriti sono stati trasportati in ospedale, un’immagine particolare ha catturato l’attenzione: uno strano soccorritore, forse un volto sconosciuto o un intervento inaspettato, ha aggiunto un tocco di mistero a un episodio già di per sé sorprendente. Scopriamo cosa è successo di preciso.

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, venerdì 11 luglio 2025, all'incrocio tra via Cigna, via Sempione e via Toscanini a Torino. A scontrarsi sono stati un furgone e un furgoncino. Non ci sono stati feriti gravi anche se due persone sono state trasportate in ambulanza all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

