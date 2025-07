Incidente a San Pietro in Casale | muore ciclista di 35 anni

Tragedia a San Pietro in Casale: un ciclista di 35 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio. Lo scontro, verificatosi in via Setti a Maccaretolo, ha scosso la comunità locale, lasciando dietro di sé un velo di dolore e incredulità. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma intanto si alza forte il grido di solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima.

Un uomo di 35 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto attorno alle ore 17.45 di venerdì 11 luglio. Lo scontro è avvenuto in via Setti a Maccaretolo, una località del Comune di San Pietro in Casale.

L'impatto frontale con l'auto che viaggiava in direzione non ha dato scampo all'uomo che stava tornando a casa dal lavoro

Serghe Vasile, 35 anni, muore in bici nello scontro con un'auto