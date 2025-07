Incidente a Roma | vigile investito da automobilista è grave

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina all'Eur, a Roma, quando un vigile della polizia locale è stato investito da un automobilista. La scena, avvenuta intorno alle 9:15, ha suscitato grande preoccupazione: il agente, gravemente ferito, lotta tra la vita e la morte. La dinamica e le cause sono ancora oggetto di indagine, mentre la città si stringe intorno alla famiglia del collega colpito.

Un agente della polizia locale è stato investito da un automobilista all'Eur nella mattina di venerdì 11 luglio. Il fatto è avvenuto intorno alle 9,15. Il conducente di una Kia Venga, un 20enne, secondo quanto riferito dal Sulpl (Sindcato unitario lavoratori polizia locale) avrebbe detto di non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

