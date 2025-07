Incidente a Poirino | auto va fuori strada e si ribalta ho cercato di evitare un animale

Un incidente a Poirino questa mattina: un'auto, scartando un animale, è finita fuori strada, si è ribaltata e si è schiantata contro un ponticello di cemento in via Isolabella. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso, evitando conseguenze più gravi. La scena ricorda quanto sia importante mantenere la massima prudenza alla guida, specialmente nelle prime ore del giorno, quando la visibilità può essere compromessa.

Un incidente è avvenuto in via Isolabella a Poirino nella prima mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025. Un'auto è sbandata ed è finita nel fosso a bordo carreggiata, ribaltandosi e finendo contro un ponticello in cemento. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato danni gravi ed è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - poirino - auto - fuori

Incidente a Poirino: auto va fuori strada e si ribalta, ho cercato di evitare un animale; Incidente a Poirino: auto esce di strada e si schianta contro un albero, feriti mamma e due bimbi; Schianto in moto, muore un ragazzo di Poirino dipendente della CRI di Carmagnola.

Incidente tra Santena e Poirino: coinvolte un'auto e una moto, grave il centauro - Il centauro è stato sbalzato in un canale a bordo carreggiata ed è stato trasportato al Cto in elicosoccorso in gravi condizioni. Segnala torinoggi.it