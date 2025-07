Incidente a Pistrino | due auto coinvolte un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di paura a Pistrino, dove un violento incidente lungo via Roma ha coinvolto due auto, lasciando un ferito. I Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti prontamente, estrando in sicurezza un passeggero rimasto incastrato e soccorrendo le persone coinvolte. La scena ha scosso la comunità locale, sottolineando l’importanza della rapidità e dell’efficienza nei soccorsi. La sicurezza sulle strade resta una priorità imprescindibile.

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, in località Pistrino, nel comune di Citerna, dove intorno alle 15:30 si è verificato un incidente stradale lungo via Roma. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, che ha estratto in sicurezza un passeggero rimasto incastrato in uno dei veicoli e che lamentava dolori a seguito dello scontro. In supporto alle operazioni di soccorso è giunto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla persona ferita.