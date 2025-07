Incidente a Palermo scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto | 8 bambini in ospedale

Un grave incidente scuolabus dell'Oratorio Valdese si è verificato questa mattina a Palermo, coinvolgendo anche altre tre auto e lasciando otto bambini in ospedale. La collisione, avvenuta in via Generale Rodolfo Corselli nel quartiere Brancaccio, ha richiesto l'intervento immediato delle ambulanze. Fortunatamente, autista e maestra sono usciti illesi, mentre i piccoli sono sotto osservazione. La vicenda solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale scolastica.

Palermo, 11 luglio 2025 – Otto bimbi finiti in ospedale dopo un incidente tra lo scuolabus scuolabus della chiesa Valdese e un’automobile. Coinvolti altri tre mezzi. Trasportati al pronto soccorso anche l’autista e una maestra , illeso l’automobilista. È successo questa mattina al quartiere Brancaccio di Palermo. Lo scontro è avvenuto in via Generale Rodolfo Corselli. Oltre al pulmino con a bordo i bambini – intestato al centro diaconale ‘La Noce’ della chiesa valdese – anche tre mezzi parcheggiati lungo il marciapiede: un’Ape Piaggio e due auto, una Opel e un'Audi Come stanno i bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente a Palermo, scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto: 8 bambini in ospedale

