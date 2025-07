Incidente a Palermo scontro tra scuolabus e auto | 8 bimbi in ospedale

Un incidente scuote Palermo: uno scontro tra un auto e uno scuolabus a Brancaccio ha coinvolto otto bambini, prontamente ricoverati in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non suscitano preoccupazioni e anche autista e maestra stanno bene. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade, ricordandoci di prestare la massima attenzione ogni giorno. La città si stringe attorno alle famiglie colpite, sperando in un pronto ritorno alla normalità .

(Adnkronos) – Incidente stradale a Palermo tra un’auto e uno scuolabus. Nell’impatto, avvenuto a Brancaccio, sono rimasti coinvolti anche otto bimbi, immediatamente soccorsi e condotti in via precauzionale all’ospedale Buccheri La Ferla. Le loro condizioni, però, non desterebbero preoccupazioni, così come quelle dell’autista del mezzo e di una maestra.  Secondo una prima ricostruzione dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incidente a Palermo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bimbi in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - palermo - scuolabus - auto

Incidente sull'autostrada A29: pullman diretto a Palermo finisce di traverso, due feriti - Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla diramazione dell'A29 Alcamo-Trapani, dove un pullman diretto a Palermo è finito di traverso.

Palermo, incidente con scuolabus: 8 bimbi in ospedale Coinvolti quattro mezzi, condizioni feriti non gravi @TgrRai Vai su X

Palermo, incidente tra auto e scuolabus: otto bimbi feriti; Incidente a Palermo, scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto: 8 bambini in ospedale; Incidente a Palermo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bimbi in ospedale.

Incidente a Palermo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bimbi in ospedale - Nell'impatto, avvenuto a Brancaccio, sono rimasti coinvolti anche otto bimbi, immediatamente soccorsi e condotti in via precauzi ... Segnala msn.com

Incidente a Palermo, scuolabus dell’oratorio valdese contro un’auto: 8 bambini in ospedale - Trasportati al pronto soccorso anche la maestra e l’autista del mezzo, illeso l’automobilista, Coinvolti nell’urto altre tre veicoli ... Riporta quotidiano.net