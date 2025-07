Incidente a Palermo coinvolto uno scuolabus | otto bambini finiscono in ospedale

Un tragico incidente scuote Palermo: uno scuolabus con otto bambini a bordo si scontra con altri veicoli lungo via Generale Rodolfo Corselli a Brancaccio. La scena, che ha coinvolto anche una Opel, un’Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. I piccoli, ora sotto cure, sono al centro dell’attenzione, mentre le autorità indagano sulle cause di questa chocante vicenda.

Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Generale Rodolfo Corselli a Brancaccio, a Palermo. Lo scontro tra quattro mezzi ha coinvolto oltre al pulmino con a bordo otto bambini, intestato al centro diaconale «La Noce» della Chiesa valdese, anche una Opel, una Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati lungo il marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente a Palermo, coinvolto uno scuolabus: otto bambini finiscono in ospedale

