Incidente a Novara 17enne investito da un' auto | è grave

Un grave incidente stradale scuote Novara: nel pomeriggio di oggi, un giovane di 17 anni è stato investito da un'auto in via XXV Aprile, con conseguenze gravi. I soccorritori del 118 hanno prontamente intervenuto, trasportandolo in ospedale in codice rosso. Le prime indiscrezioni indicano che la situazione resta critica, mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico episodio.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, a Novara. É successo in via XXV Aprile, dove un giovane di 17 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno portato il 17enne in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

