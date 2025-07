Incidente a Milano travolto da un' auto | gravissimo

Un drammatico episodio scuote Milano: un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto in via Tesio, zona San Siro. L’impatto violento ha richiesto un intervento immediato e una corsa in ospedale. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire giustizia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso la città.

L’impatto con la macchina, poi la corsa disperata in ospedale. Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto in via Tesio a Milano (zona San Siro) nella serata di venerdì 11 luglio.Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, sul posto per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - milano - travolto - auto

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Incidente alla stazione di Cesate, nel milanese: un giovane di 19 anni è morto travolto da un treno. Forse stava attraversando i binari. A Milano, invece, un 16enne è rimasto ferito nello scontro tra il suo monopattino e un bus Atm. Vai su Facebook

Incidente a Milano, travolto da un'auto: gravissimo; Incidente a Milano, Marco Cutrona investito e ucciso sul monopattino a 20 anni. L'automobilista positivo all’alcol test; Milano, travolto dall'automobilista ubriaco. Morto 20enne in monopattino.

Incidente a Milano, travolto e ucciso da un'auto pirata: morto ragazzo ... - Un ragazzo di 28 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto, che non si è fermata. Da leggo.it

Incidente a Milano in via Corelli: ciclista 19enne travolto da un'auto ... - Un giovane ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto giovedì mattina in via Arcangelo Corelli. milano.corriere.it scrive