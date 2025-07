Incidente a Chieri | scontro tra auto e scooter entrambi i conducenti in ospedale

Un incidente sconvolge questa mattina a Chieri, coinvolgendo un'auto e uno scooter in un violento scontro all'incrocio tra strada Cambiano e strada Fontaneto. Entrambi i conducenti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo tragico episodio, evidenziando ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, all'incrocio tra strada Cambiano e strada Fontaneto a Chieri. A scontrarsi sono stati un'auto Toyota, guidata da un uomo di 84 anni, e un ciclomotore, condotto da una donna di 49 anni. I sanitari della sezione cittadina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

