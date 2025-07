Inchieste a Fiumicino Baccini fa il punto

Fiumicino si prepara a un momento di confronto e trasparenza, mentre il sindaco Mario Baccini fa il punto sulla città e sull'inchiesta in corso. Con parole di fermezza e ottimismo, Baccini sottolinea la solidità di Fiumicino e annuncia nuovi chiarimenti in vista del consiglio straordinario del 29 luglio. La comunità aspetta con attenzione le prossime mosse, consapevole che il dialogo aperto è la strada verso una rinascita condivisa.

Fiumicino, 11 luglio 2025 – “Fiumicino è una città solida”: questo il messaggio che il sindaco Mario Baccini ha rivolto alla città, in un’intervista pubblico con cui ha fatto il punto sull’operato dell’Amministrazione soffermandosi anche sulla situazione relativa all’inchiesta in corso e fornendo dei chiarimenti. Della questione se ne parlerà anche nel consiglio straordinario, chiesto dall’opposizione e convocato per il 29 luglio. “Ci sono stati degli arresti, c’è un comunicato della Procura della Repubblica – spiega il sindaco – che riguarda direttamente azioni svolte durante la precedente Amministrazione e voglio capire come mai, e questa è una domanda che comunicherò al consiglio, l’organo politico non ha controllato che avvenivano sotto i loro occhi tutte queste cose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

