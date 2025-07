Incendio sulla statale 699 paura per un tir a fuoco

Un incendio improvviso sulla statale 699 ha scatenato il panico tra gli automobilisti, quando un tir è stato avvolto dalle fiamme nel territorio di Sonnino, vicino a Frosinone. L'intervento rapido dei vigili del fuoco di Gaeta ha evitato conseguenze più gravi. La paura si è diffusa tra i conducenti, ma fortunatamente, grazie alla prontezza delle squadre di emergenza, la situazione è stata sotto controllo e ora si cerca di capire le cause dell’incendio.

Momenti di paura sulla strada statale 699 Frosinone-Prossedi per un incendio che ha coinvolto un tir. L’allarme nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio, nel territorio di Sonnino. Sul posto, dopo la segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

