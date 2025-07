Incendio nell' atrio di un condominio | gravi due giovani Le fiamme divampate da un barbecue

Un incendio devastante ha scosso la tranquillità di Bisceglie, trasformando una serata normale in un momento di paura e incertezza. Due giovani sono rimasti gravemente feriti dopo che le fiamme sono divampate da un barbecue nell'atrio di un condominio in via Fragata, creando un quadro di emergenza e preoccupazione. L'episodio ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza domestica e sul rischio di incidenti improvvisi. La vicenda si sta ancora sviluppando, con aggiornamenti che testimoniano la fragilità della nostra quotidianità.

Serata di terrore e apprensione a Bisceglie (Bat), dove un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 10 luglio all'interno di un appartamento in via Fragata. L'episodio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio nell'atrio di un condominio: gravi due giovani. Le fiamme divampate da un barbecue

In questa notizia si parla di: incendio - atrio - condominio - gravi

Incendio nell'atrio di un condominio: gravi due fratelli. Le fiamme divampate da un barbecue; Incendio devasta condominio a Viserba Monte, evacuate 36 Persone; Non accetta la separazione, carabiniere dà fuoco alla casa con la famiglia dentro.

Incendio nell'atrio di un condominio: gravi due giovani. Le fiamme divampate da un barbecue - Serata di terrore e apprensione a Bisceglie (Bat), dove un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 10 luglio all'interno di ... Come scrive msn.com

Incendio a torino in un condominio di via ascoli: fumo, salvataggi e preoccupazioni per la sicurezza - Un incendio nelle cantine di un condominio in via Ascoli a Torino ha intrappolato otto persone, salvate dai vigili del fuoco; l’episodio evidenzia gravi criticità nella sicurezza degli edifici e nuove ... Riporta gaeta.it