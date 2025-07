Incendio nella notte | danneggiata auto di un uomo Polizia sul posto

Una notte di paura a Brindisi, dove le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto parcheggiata in via Gerolamo Aleandro. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, presenti sul posto per accertamenti. La scena lascia molte domande e apre un capitolo misterioso nella tranquilla routine cittadina. La vicenda continua a evolversi, lasciando spazio alle indagini.

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 4 di oggi, venerdì 11 luglio, in via Gerolamo Aleandro a Brindisi per un incendio divampato su un'auto parcheggiata a ridosso di un complesso condominiale. Il veicolo, una Fiat Punto, si è danneggiato nella parte anteriore, è intestato a un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

