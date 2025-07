Incendio nel giardino interno di un' abitazione del centro vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è sviluppato nel giardino interno di un’abitazione nel cuore di Ferrara, provocando una massiccia colonna di fumo bianco che ha invaso il centro storico. L’odore acre, percepibile anche a chilometri di distanza, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza di tutti.

Un’alta colonna di fumo bianco che ha invaso buona parte del centro di Ferrara. E un odore acre, ‘fiutato’ anche a chilometri di distanza, causa vento. E’ quanto è stato segnalato venerdì pomeriggio, poco dopo le 13, in pieno centro storico. Lì – e per la precisione in via Coperta – ha infatti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

