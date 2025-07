Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano | alta colonna di fumo nero

Un incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano ha generato una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza e la gestione dei rifiuti. L'evento si è verificato nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, coinvolgendo numerose squadre di emergenza. Mentre le autorità indagano sulle cause, si evidenzia l'importanza di interventi urgenti per garantire la tutela della comunità e dell'ambiente.

Un incendio è divampato nel campo nomadi di via Toffetti a Milano nel pomeriggio di venerdì 11 luglio. Secondo quanto appreso il rogo, divampato intorno alle 15.20, è alimentato da diversi quintali di rifiuti e ha alzato un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.Sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano: alta colonna di fumo nero.

