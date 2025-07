Incendio nel Bronx di San Giovanni | a fuoco una discarica abusiva GALLERY

Un incendio scoppiato nel cuore di San Giovanni a Teduccio ha illuminato il cielo, suscitando preoccupazione tra i residenti. Una discarica abusiva ai margini della strada è improvvisamente andata in fiamme, generando una densa nube di fumo bianco visibile anche da lontano. La pronta segnalazione degli abitanti ha attirato l'attenzione delle autorità, che stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori rischi.

Un incendio si è sviluppato a San Giovanni a Teduccio verso ora di cena. Una discarica abusiva, ai bordi della strada, si è incendiata causando un'importante nube di fumo bianco che è stata vista anche a distanza ed è stata subito segnalata dagli abitanti del posto. Il rogo si è verificato nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - giovanni - discarica - abusiva

Incendio a Sesto San Giovanni, tre auto carbonizzate dalle fiamme: dentro c’è il cadavere di un uomo - Un incendio devastante ha scatenato il panico a Sesto San Giovanni, lasciando tre auto carbonizzate e un inquietante ritrovamento all’interno del parcheggio di via Fratelli Bandiera.

L’INCENDIO | Vasto rogo in una discarica abusiva a Catanzaro sud: fumo nero e paura tra i residenti, nessun ferito. Vai su Facebook

Incendio nel Bronx di San Giovanni: a fuoco una discarica abusiva (GALLERY); Incendio a Fontanelle, brucia il terreno trasformato in maxi discarica; Va a fuoco una discarica abusiva, rischio amianto: accertamenti sulle cause del rogo.

Incendio nel Bronx di San Giovanni: a fuoco una discarica abusiva (GALLERY) - Una discarica abusiva, ai bordi della strada, si è incendiata causando un'importante nube di fumo bianco che è stata vista ... Riporta napolitoday.it

Incendio a Fontanelle, brucia il terreno trasformato in maxi discarica - Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore nel quartiere di Fontanelle, precisamente in contrada Serra Ferlicchio. Scrive grandangoloagrigento.it