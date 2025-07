Incendio mansarda a Torino da Zippo prime ammissioni | Sono stato io mi vergogno

Un incendio in una mansarda a Torino ha scosso la comunità, e tra le prime ammissioni emerge il coinvolgimento di Zippo. La guardia giurata, ancora ricoverata in ospedale, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, ma ha riconosciuto le proprie responsabilità. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla gestione della situazione, lasciando tutti con il fiato sospeso su come si evolverà questa vicenda.

La guardia giurata è ancora ricoverata in ospedale. Durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio mansarda a Torino, da Zippo prime ammissioni: "Sono stato io, mi vergogno"

Paura all’alba a Torino, in via Nizza 389, dove alle 3:15 un’esplosione ha devastato un appartamento, provocando un incendio che ha fatto crollare parte del tetto del palazzo. Nell'esplosione ha perso la vita Jacopo Peretti, 35 anni, e altre cinque persone son Vai su Facebook

L’ultimo messaggio di Magdalina Hagiu a Zippo dopo l’esplosione: “Sei stato tu?”; Esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino, arrestato il presunto responsabile. Voleva colpire la casa dell'ex, ma ha ucciso il vicino Jacopo Peretti; La verità di Madalina sull'esplosione di Torino: «Giovanni Zippo mi accompagnò al treno e lì mi ha rubato le chiavi della mansarda poi distrutta».

Esplosione a Torino, Giovanni Zippo confessa. Le chiavi rubate, il gps, il cambio in auto, la bugia ai medici: «Bruciato con l'olio delle patatine» - Voleva vendicarsi di Madalina Ionela Hagiu, perché le aveva chiesto di lasciare il suo fidanzato per lui e lei aveva detto no. Scrive ilmattino.it