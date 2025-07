Incendio in villa a Ciampino i carabinieri sfondano la porta e salvano un'anziana dalle fiamme

Un incendio scoppiato in una villa di Ciampino ha scosso la tranquilla comunità, ma grazie al pronto intervento dei carabinieri, un’anziana di 89 anni è stata miracolosamente salvata dalle fiamme. I militari, sfondando la porta, hanno evitato il peggio e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. È una storia di coraggio e tempestività che mette in evidenza l’importanza della reazione rapida in situazioni di emergenza. Continua a leggere.

Momenti di paura per una 89enne, che ha rischiato di morire in un incendio in casa a Ciampino. I carabinieri l'hanno salvata ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso per intossicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

