Incendio in un' azienda a Pianezza | brucia un forno fiamme spente dai pompieri

Un incendio si è scatenato mercoledì 9 luglio 2025 nella zona industriale di Pianezza, provocando il rogo di un forno all’interno di un’azienda produttrice di stampi. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Alpignano e Torino ha spento le fiamme, garantendo la sicurezza dell’area. La comunità resta in allerta mentre si indaga sulle cause di questo episodio: un episodio che ricorda quanto la prevenzione sia fondamentale per tutelare imprese e lavoratori.

Allarme nella serata di mercoledì 9 luglio 2025 in via Ivrea, nella zona industriale di Pianezza, dove un incendio è divampato all'interno di un'azienda che produce stampi. A prendere fuoco è stato un forno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Alpignano e Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - azienda - forno - pianezza

Incendio in un'azienda a Pianezza: brucia un forno, fiamme spente dai pompieri.

