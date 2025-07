Incendio in un campo agricolo | oltre 6 in fiamme salvate due case e una stalla

Venerdì pomeriggio, un vasto incendio ha minacciato il cuore dell’area agricola di Selbagnone, a Forlimpopoli. Le fiamme, che si sono velocemente propagate su circa 6,5 ettari di campi, hanno richiesto l’intervento tempestivo di cinque squadre dei Vigili del Fuoco da più città. Grazie all’abilità e al coraggio dei soccorritori, sono state salvate due case e una stalla, dimostrando ancora una volta che la solidarietà e l’efficienza possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Incendio venerdì pomeriggio in un’area agricola a Selbagnone nel comune di Forlimpopoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente coinvolgendo circa 6,5 ettari di campi. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Forlì, Rocca San Casciano e Cesena, sono intervenute con sei automezzi per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

