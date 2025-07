Incendio in un appartamento | gravi due fratelli Le fiamme divampate da un barbecue

Un incendio improvviso in un appartamento di Bisceglie ha sconvolto la serata, mettendo in salvo due fratelli e suscitando grande paura tra i residenti. Le fiamme, originate da un barbecue, si sono rapidamente estese, creando un quadro di emergenza e solidarietà nella comunità locale. La vicenda evidenzia l'importanza della prudenza e della pronta risposta in situazioni di crisi. Per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica notte, continua a leggere.

Serata di terrore e apprensione a Bisceglie (Bat), dove un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 10 luglio all'interno di un appartamento in via Fragata. L'episodio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio in un appartamento: gravi due fratelli. Le fiamme divampate da un barbecue

