Incendio in un appartamento di via Gobetti a fuoco le tende da sole | strada chiusa FOTO

Un incendio improvviso in via Gobetti a Pescara ha scatenato l’allarme poco prima delle 18 di venerdì 11 luglio, coinvolgendo le tende da sole di un appartamento e costringendo i residenti a evacuare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti. Ecco cosa è successo e come si sono mossi i soccorritori.

Un incendio è divampato in un palazzo di via Gobetti a Pescara poco prima delle ore 18 di venerdì 11 luglio. Il rogo, in base alle prime informazioni, avrebbe riguardato le tende da sole di un appartamento. Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento - gobetti - fuoco

Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer - Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale.

Incendio in un appartamento di via Gobetti, a fuoco le tende da sole: strada chiusa [FOTO]; Principio d’incendio sul ponte Mercatale, colpa di una lavatrice; Livorno, rogo nella palazzina popolare: chi è il barista di 64 anni gravissimo.

Incendio nell'abitazione, muore 74enne - L'uomo pare fosse allettato: una sigaretta accesa la probabile causa del rogo. Secondo rainews.it

Incendio nel palazzo Aler di via Moretto da Brescia, brucia casa occupata da accumulatrice seriale - 30 di notte sono arrivate quattro squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcello e Cuoco. Da msn.com