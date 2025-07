Incendio divora riserva di Ortona | esplodono ordigni canadair in azione

Un incendio devastante ha colpito la Riserva Naturale Ripari di Giobbe a Ortona, alimentato da fiamme imponenti e l’esplosione di ordigni inesplosi. L’intervento immediato di canadair e forze di soccorso è stato fondamentale per contenere il disastro, mentre le indagini cercano di fare luce su cause dolose. Una tragedia ambientale che rafforza l’urgenza di tutela e prevenzione. La comunità ora aspetta risposte e azioni concrete per salvaguardare il patrimonio naturale.

Chieti - Due roghi distruggono la Riserva Naturale Ripari di Giobbe a Ortona, esplodono vecchi ordigni, con canadair attivi e indagini in corso su probabili origini dolose. Un nuovo dramma ambientale ha investito Ortona (Chieti): nelle ultime ore le fiamme hanno interessato la Riserva Naturale Regionale Ripari di Giobbe, con due incendi estesi alle zone di Punta Ferruccio e Torre Mucchia. All'opera vigili del fuoco, Protezione Civile e due canadair, con decine di lanci d'acqua, mentre la Polizia locale ha presidiato l’area. Il fronte di fuoco, controllato al momento, ha causato soprattutto danni alla macchia mediterranea del promontorio alto circa 60?m, accessibile solo via mare o a piedi su sentieri scoscesi?. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Incendio divora riserva di Ortona: esplodono ordigni, canadair in azione

