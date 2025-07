Incendio Cinecittà est | esplose 2 bombole di Gpl salvata una donna Chiuso il Grande raccordo anulare | le uscite consigliate

Roma oggi è stata teatro di un grave incendio che ha provocato panico e disagi nella capitale. Le fiamme, nate da una baracca in via Libero Leonardi vicino al Grande Raccordo Anulare, si sono rapidamente propagate, esplodendo due bombole di GPL e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Una donna è stata prontamente salvata, mentre le autorità hanno chiuso le uscite consigliate per garantire la sicurezza. La situazione resta sotto controllo.

Roma, 11 luglio 2025 – Paura e disagi oggi a Roma. Un grosso incendio è divampato intorno alle 12,30 in via Libero Leonardi, in prossimità del Grande Raccordo Anulare. Le fiamme, partite da una baracca, hanno coinvolto altre strutture di fortuna, propagandosi rapidamente fino a raggiungere le barriere antirumore del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un'autobotte. I soccorritori hanno tratto in salvo una donna di circa 60 anni, rimasta intrappolata all'interno di una baracca a causa del fumo denso e nero. Durante le operazioni di spegnimento sono esplose due bombole di Gpl, senza provocare feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendio Cinecittà est: esplose 2 bombole di Gpl, salvata una donna. Chiuso il Grande raccordo anulare: le uscite consigliate

