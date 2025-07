Incendio ai ripari di Giobbe vigili del fuoco impegnati da terra e con un mezzo aereo per spegnere le fiamme

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella suggestiva zona dei Ripari di Giobbe a Ortona, mettendo in allarme la comunità locale. I vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, supportati da una squadra del distaccamento locale, sono impegnati senza sosta, sia da terra che con un mezzo aereo, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La loro dedizione e professionalità sono fondamentali per contenere il rischio e proteggere l’ambiente circostante.

Incendio a Ortona, nella zona dei ripari di Giobbe, dove dalle prime ore di questa mattina sono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, a cui si sta unendo una squadra del distaccamento locale. L'allarme è scattato intorno alle 6.30 e, attualmente, i vigili sono ancora.

