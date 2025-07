Incendio ad Archi | bruciano bosco e sterpaglie in zona Montecalvo

Un vasto incendio sta devastando la zona di Montecalvo, tra Grotte e Fara d'Archi, mescolando fiamme e fumo in un'area ricca di boschi e sterpaglie. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul campo, impegnate a domare il rogo e proteggere l’ambiente e le comunità circostanti. La situazione resta critica, ma la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini è fondamentale per contenere i danni e ripristinare la sicurezza.

Un grosso incendio dalla tarda mattinata di oggi, 11 luglio, sta interessando la zona di Montecalvo, nel territorio di Archi. L'area interessata dall'incendio è quella tra Grotte e Fara d'Archi, zona di bosco e sterpaglie. Il comando delle operazioni è in capo ai vigili del fuoco che stanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - archi - zona - bosco

Canadair in azione a Porto Palo per un incendio nel bosco Magaggiaro tra Menfi e Santa Margherita di Belice Vai su Facebook

Incendio ad Archi: bruciano bosco e sterpaglie in zona Montecalvo; Incendio a Montegiorgio, bosco in fiamme: per spegnere il fuoco in azione anche un elicottero VIDEO; Incendio a Ponzano di Fermo, bosco e vegetazione in fiamme: interviene l'elicottero Erickson per lanciare l'ac.

Roma, incendio a Tor Bella Monaca: diversi intossicati e palazzo evacuato. Ipotesi corto circuito per allacci abusivi - Un rogo è divampato oggi, giovedì 10 luglio, in una palazzina in largo Mengaroni, nella ‘Torre 3’. Scrive ilmessaggero.it

Incendio a Montegiorgio, bosco in fiamme: per spegnere il fuoco in azione anche un elicottero VIDEO - Incendio a Montegiorgio, dalle ore 15 di oggi, i Vigili del fuoco sono impegnati in un intervento per un incendio boschivo in via Egidio Morandi, adiacente a una zona industriale. Lo riporta msn.com