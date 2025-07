Incendio a Tor Bella Monaca 72 famiglie senza corrente elettrica e con la paura delle occupazioni

Un violento incendio che ha lasciato 72 famiglie senza energia e in preda alla paura delle occupazioni. La priorità ora è mettere in sicurezza gli edifici, poi si procederà con i lavori di ripristino della corrente elettrica. Una giornata critica a Tor Bella Monaca, presso la torre 1 di largo Ferruccio Mengaroni, dove un corto circuito ha scatenato un incendio che richiede interventi immediati e coordinati per garantire la tranquillità e la sicurezza della comunità .

Prima la messa in sicurezza, poi i lavori per ripristinare la corrente elettrica. Giornata di lavori a Tor Bella Monaca, presso la torre 1 di largo Ferruccio Mengaroni dove, nel tardo pomeriggio di giovedì 10 luglio, un corto circuito al quadro elettrico del palazzo popolare ha causato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: bella - monaca - corrente - elettrica

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Un episodio choc ha scosso Tor Bella Monaca: una croce, simbolo di speranza, è stata trovata abbandonata in una discarica a cielo aperto.

Un incendio improvviso ha colpito una palazzina popolare di Tor Bella Monaca, costringendo decine di famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Il rogo, divampato nella “Torre 3” di largo Mengaroni, sarebbe partito da un contatore elettrico andato in cort Vai su Facebook

Incendio a Tor Bella Monaca, 72 famiglie senza corrente elettrica e con la paura delle occupazioni; Incendio nella Torre 3 a Tor Bella Monaca: a fuoco contatore dell'energia elettrica, palazzo evacuato; Tor Bella Monaca, incendio provocato dagli allacci abusivi ai contatori: 20 inquilini intossicati.

Incendio a Tor Bella Monaca, 72 famiglie senza corrente elettrica e con la paura delle occupazioni - Dopo l'incendio ai quadri elettrici di giovedì 10 luglio, decine di inquilini della Torre 1 sono rimasti in casa nonostante non arrivi la luce. Come scrive romatoday.it

Tor Bella Monaca, incendio provocato dagli allacci abusivi ai contatori: 20 inquilini intossicati - Un fumo denso e acre ha invaso i corridoi e parte delle case, dichiarate inagibili, costringendo le forze dell’ordine a evacuare i residenti e trasferirli in alcune scuole ... Si legge su rainews.it