Incendio a Roma sul Gra traffico bloccato lungo la complanare all’altezza dell’uscita Romanina

Un incendio improvviso sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato il blocco del traffico sulla complanare all’altezza dell’uscita Romanina. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine, sono subito intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La viabilità, al momento, resta congestionata in questa zona strategica della capitale. Restate sintonizzati per aggiornamenti e alternative di percorso.

(Adnkronos) – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, traffico bloccato lungo la complanare all'altezza dell'uscita Romanina in carreggiata interna, km 39,600, a causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine .

