Incendio a Modugno le rilevazioni Arpa | Nessun rischio polveri sottili nel centro abitato

Dopo l'incendio che ha interessato Modugno il 9 luglio, le rassicuranti rilevazioni di Arpa confermano l'assenza di rischi correlati alle polveri sottili nell'aria del centro abitato. La tempestiva analisi evidenzia come, nonostante il rogo, la qualità dell’aria rimanga sicura per cittadini e ambiente. Un segnale positivo che attesta l’efficacia delle misure di contenimento adottate e la sicurezza della nostra comunità .

"Non si registrano concentrazioni elevate di polveri sottili nell'aria a ridosso dell'abitato di Modugno". Sono questi gli esiti, comunicati da Arpa, dei rilievi effettuati dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente in seguito all'incendio divampato il 9 luglio scorso in un capannone nella zona. 🔗 Leggi su Baritoday.it