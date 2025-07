Incendio a Colli del Tronto a fuoco 4 ettari di terreno e le rotoballe

Un fronte di fuoco minaccia le campagne di Colli del Tronto: questa mattina, un vasto incendio ha bruciato 4 ettari di terreno e rotoballe di paglia, creando panico tra i residenti e mettendo a rischio l’ambiente circostante. La rapidità dell’intervento delle squadre di emergenza è stata cruciale per contenere il disastro. Restate con noi per scoprire come si è svolta questa intensa battaglia contro le fiamme e le misure adottate per prevenirne future ripercussioni.

Colli del Tronto (Ascoli Piceno), 11 luglio 2025 – Vanno a fuoco le sterpaglie e il fuoco coinvolge anche le rotoballe di paglia. Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 11, nelle campagne del comune di Colli del Tronto, su un campo, che si estende vicino alla pista ciclopedonale. In poco tempo l'incendio si è esteso su circa 4 ettari di terren o, distruggendo anche alcune rotoballe di paglia e lambendo alcune abitazioni. Alcune persone che passeggiavano lungo la pista quando si sono accorte di quanto stava accadendo hanno lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti subito alcune squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla caserma di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, che a causa del vento si sono rialimentate.

