Incendio a Cinecittà Est | alta colonna di fumo nero chiusa la complanare del GRA

Un incendio si è scatenato questa mattina a Cinecittà Est, generando una imponente colonna di fumo nero che si innalza nel cielo e avvolge la zona di via Libero Leonardi. La pronta risposta di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, ma la viabilità nel Grande Raccordo Anulare rimane fortemente compromessa. Mentre le operazioni di contenimento sono in corso, resta alta l’attenzione sulla situazione, che continua a destare preoccupazione.

Ancora fiamme nella Capitale. Dalle 12:30 di oggi, un incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Cinecittà Est, all'altezza di via Libero Leonardi, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle forze dell'ordine per contenere il rogo e gestire la viabilità messa in crisi dal fumo e dalle chiusure stradali. L'alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, segnalata in tempo reale dai cittadini su social e gruppi locali. Alcuni residenti riferiscono di aver udito piccole esplosioni, ipotizzando la combustione di rifiuti abbandonati nell'area verde interessata. 🔗 Leggi su Iltempo.it