Incendi Zeppieri | Solidarietà a Fiumicino serve un’educazione ambientale

"Esprimo piena solidarietà alle comunità colpite dagli incendi che stanno devastando il territorio laziale, in particolare Fiumicino. Un ringraziamento va a chi in queste ore ha lottato e continua a farlo contro le fiamme, spesso in condizioni difficili e con risorse insufficienti", è quanto dichiara la Consigliera regionale Alessandra Zeppieri (Polo Progressista). "Ma non possiamo limitarci alla solidarietà- continua la consigliera- Gli incendi non sono più eventi eccezionali: sono la conseguenza di un sistema che non previene, non cura e non educa. Il cambiamento climatico rende tutto più fragile, eppure si continua a intervenire solo a disastro avvenuto.