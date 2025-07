Incendi in Siria emergenza a Latakia | i roghi alimentati dal vento

Emergenza in Siria: i vasti incendi a Latakia minacciano la città, alimentati da venti impetuosi. Le squadre di soccorso, supportate da mezzi e aerei provenienti da Giordania, Libano e Turchia, si impegnano a contenere le fiamme, ma le condizioni meteorologiche complicano un intervento già difficile. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre la popolazione attende notizie sulla pronta soluzione di questa crisi che rischia di lasciare profonde ferite nel cuore della regione.

Qastal Maaf (Siria), 11 lug. (askanews) - Le squadre di soccorso combattono contro un vasto incendio nella città di Qastal Maaf, nella provincia costiera di Latakia, nella Siria nordoccidentale. Squadre antincendio, mezzi di soccorso e aerei sono arrivati anche dai paesi vacini, da Giordania, Libano e Turchia per aiutare a tenere sotto controllo le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili a causa dei forti venti, che hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme, del terreno montuoso e della siccità. I roghi vanno avanti da alcuni giorni nella provincia. Sono andati distrutti già oltre 100 chilometri quadrati di foresta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendi in Siria, emergenza a Latakia: i roghi alimentati dal vento

