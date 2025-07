Incendi in Sicilia interventi per domare 49 roghi | in fiamme anche il parco archeologico di Morgantina

Gli incendi in Sicilia hanno devastato l’isola, con 49 interventi di emergenza tra Protezione civile, corpo forestale e vigili del fuoco. Agrigento, in particolare, è stata duramente colpita, con fiamme che hanno interessato numerosi territori, incluso il parco archeologico di Morgantina. Una situazione critica che sottolinea l’urgenza di strategie efficaci per proteggere il patrimonio naturale e culturale dell’isola. La lotta contro questi roghi continua, ma non può bastare senza un impegno collettivo e strutturale.

Sono stati 49 gli incendi in Sicilia che hanno visto impegnati la Protezione civile regionale, il corpo forestale e i vigili del fuoco. La provincia di Agrigento è stata particolarmente colpita, con numerosi interventi per incendi di vegetazione: nel capoluogo in contrada Pezzino; a Bivona in strada Mosella: a Caltabellotta in contrada Balata; a Cammarata in contrada Chimino e Savochello; a Cianciana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incendi in Sicilia, interventi per domare 49 roghi: in fiamme anche il parco archeologico di Morgantina

In questa notizia si parla di: incendi - sicilia - interventi - domare

Scoppia il gran caldo al Sud, incendi in Calabria e Sicilia - Il caldo torrido che sta attraversando il Sud Italia sta scatenando una serie di incendi devastanti in Sicilia e Calabria, mettendo a dura prova le forze dell’ordine e i soccorritori.

Sono giornate intense e difficili da gestire. Ieri siamo stati impegnati come Protezione Civile a supporto dei Vigili del Fuoco per domare un importante incendio in via Pindemonte. Oggi, altro incendio in corso nella penisola Magnisi, intervento che vede ancora Vai su Facebook

Incendi in tutta la Sicilia: 100 evacuati a Sambuca; Due incendi tra Erice e Valderice: interventi via terra e via aria per domare le fiamme; AIB 2023: interventi della Marina Militare su incendi in Sicilia.

Incendi in tutta la Sicilia: 100 evacuati a Sambuca - Vigili del fuoco e forestale impegnati in diverse province. Da rainews.it

Incendi in Sicilia: 48 roghi in un giorno, colpite 7 province - Ad essere interessata anche la provincia di Ragusa ... Scrive ragusah24.it