Incendi fiamme in città | alta colonna di fumo nero e circolazione bloccata

Roma si trova nuovamente alle prese con l'incubo degli incendi che, puntuali come ogni estate, mettono in ginocchio periferie e quartieri popolosi. Dalla tarda mattinata di oggi, una nuova emergenza si è scatenata nella zona di Cinecittà Est, in prossimità di via Libero Leonardi e del Grande Raccordo Anulare. Intorno alle 12:30, una vasta area di sterpaglie e rifiuti abbandonati ha preso fuoco, scatenando un rogo che in breve tempo ha attirato l'attenzione di chiunque si trovasse nei paraggi per la spessa colonna di fumo nero, visibile da grande distanza e immediatamente documentata sui social da decine di cittadini.