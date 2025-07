Incendi e rifiuti abbandonati Costa | Basta attacchi costruiti ad arte

In un momento in cui l’attenzione pubblica è sempre più rivolta alla tutela dell’ambiente, i recenti attacchi rivolti alla gestione dei rifiuti e degli incendi a Fiumicino sono una battaglia di puro sensazionalismo. Un quadro distorto che mette in discussione il lavoro di chi quotidianamente si impegna per proteggere la nostra comunità. È ora di smascherare le false narrazioni e concentrarci sulle soluzioni reali.

Fiumicino, 11 luglio 2025- "L' ennesimo, maldestro attacco da parte dei consiglieri di opposizione, ulteriore prova di una politica che ha smesso da tempo di occuparsi del bene comune, preferendo la scorciatoia del sensazionalismo. Quello dipinto è un quadro volutamente distorto della realtà, ben diversa da quella che l'amministrazione, insieme agli operatori del settore, affronta ogni giorno con serietà e impegno," dichiara l'Assessore all'Ambiente, Stefano Costa. "L'allarme sull' 'odore nauseabondo' e il presunto degrado del lungomare di Fregene è costruito ad arte. I gestori degli stabilimenti balneari – tutti – hanno ricevuto comunicazioni chiare e puntuali sull'orario di conferimento dei rifiuti, stabilito tra le 21.

Ci sono volute circa 4 ore per domare l'incendio divampato sul piazzale del cimitero e in zona Costa della Crognola. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'associazione "Pronto Amici in Aiuto" e i Vigili del Fuoco, coordinati dalla Polizia Municipale

