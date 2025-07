Incendi dolosi nel VI Municipio convocata una seduta straordinaria del consiglio

Una risposta immediata e coordinata per proteggere i nostri quartieri e garantire sicurezza ai cittadini. Martedì 15 luglio, alle 9:30, la comunità si mobilita per affrontare questa emergenza e trovare soluzioni efficaci contro il fenomeno degli incendi dolosi nel VI Municipio di Catania. La partecipazione di tutti è fondamentale per costruire un futuro più sicuro e resiliente.

Martedì 15 luglio, alle ore 9 e 30, presso la sede del VI Municipio di Catania, si terrà una seduta straordinaria del consiglio di municipalità incentrata sulle gravi criticità causate dai continui incendi dolosi che stanno colpendo il territorio. L'incontro ha l'obiettivo di definire una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - dolosi - municipio - seduta

