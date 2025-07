Inaugurazione domani a Torelli del Centro di Ascolto Tabita per giovani e famiglie fragili

Domani a Torelli prende vita un luogo di speranza e solidarietà: il Centro di Ascolto “Tabita”, dedicato a giovani e famiglie fragili. Un nuovo spazio di ascolto e supporto che rafforza il senso di comunità e condivisione. L’inaugurazione, alle 18:00 presso i locali parrocchiali, sarà un momento di gioia e rinascita, dove la solidarietà si trasforma in azione concreta per tutti. Un passo importante per il nostro territorio.

Mercogliano - Domani, 12 luglio, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza per la comunità locale, il Centro di Ascolto “Tabita”. L’evento si svolgerà alle ore 18:00 presso i locali parrocchiali di Torelli, con una celebrazione eucaristica seguita dalla benedizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: ascolto - torelli - centro - tabita

Torelli di Mercogliano: nasce il Centro di ascolto "Tabita" #Mercogliano Vai su Facebook

Inaugurazione domani a Torelli del Centro di Ascolto “Tabita” per giovani e famiglie fragili; Nasce Tabita, il centro di ascolto della Caritas a sostegno della comunità; Nasce a Torelli di Mercogliano il Centro di Ascolto “Tabita”promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino.

Nasce Tabita, il centro di ascolto della Caritas a sostegno della comunità - Un nuovo presidio di ascolto, prossimità e accompagnamento per il territorio: verrà inaugurato venerdì 12 luglio 2025 alle 18 a Torelli di Mercogliano il Centro di ... Si legge su msn.com

Torelli di Mercogliano: nasce il Centro di ascolto "Tabita" - Un nuovo presidio di ascolto, prossimità e accompagnamento per il territorio: verrà inaugurato venerdì 12 luglio 2025 alle 18 a Torelli di Mercogliano il Centro di Ascolto “Tabita”, promosso dalla ... Lo riporta msn.com