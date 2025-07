In Sudan la guerra civile infuria e la CPI denuncia il ricorso sistematico a crimini di guerra e contro l’umanità

Nel cuore di una delle crisi più devastanti del XXI secolo, il Sudan si trova avvolto da conflitti sanguinosi e crimini indicibili. La Corte penale internazionale denuncia l’uso sistematico di atrocità, mentre l’Unicef segnala un drammatico aumento della malnutrizione tra i più piccoli. In questo scenario apocalittico, il destino di milioni di innocenti pende da un filo: è urgente agire per fermare questa spirale di sofferenza e violenza.

Il Sudan è precipitato in uno degli scenari più oscuri e drammatici del XXI secolo. Mentre la guerra civile tra l’esercito regolare sudanese e le Forze di Supporto Rapido (RSF) devasta il Paese da oltre un anno, la Corte penale internazionale (CPI) parla apertamente di crimini di guerra e contro l’umanità in corso, e l’Unicef denuncia un raddoppio dei casi di grave malnutrizione infantile. La denuncia arriva da Nazhat Shameem Khan, vice procuratore della CPI, che ha riferito al Consiglio di Sicurezza dell’ONU la “profondità della sofferenza” nel Darfur, in particolare nel Darfur occidentale. “Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che crimini di guerra e contro l’umanità siano stati e continuino a essere commessi”, ha dichiarato Khan. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Sudan la guerra civile infuria e la CPI denuncia il ricorso sistematico a “crimini di guerra e contro l’umanità”

In questa notizia si parla di: guerra - denuncia - sudan - civile

Cannes, la guerra protagonista della kermesse: artisti uniti in una lettera che denuncia il silenzio sul genocidio - Stasera prende il via la 78° edizione del Festival di Cannes, con la guerra e i conflitti globali al centro dell'attenzione.

A due anni e mezzo dallo scoppio del conflitto, il Sudan è un Paese frammentato, stremato da una guerra senza confini né prospettive dove la popolazione civile è bersaglio e scudo umano. Dalle aree dei combattimenti filtrano notizie di orribili stragi. Tredici m Vai su Facebook

La crisi sudanese si allarga e rischia di diventare guerra regionale; L'Onu: «In Sudan stupri sistematici come arma di guerra»; Sudan, guerra dimenticata.

In Sudan la guerra civile infuria e la CPI denuncia il ricorso sistematico a "crimini di guerra e contro l’umanità" - In Sudan la guerra civile infuria e la CPI denuncia il ricorso sistematico a "crimini di guerra e contro l’umanità" ... Segnala lanotiziagiornale.it

Sudan, strage a El-Fasher: otto civili uccisi in un raid delle RSF. La guerra civile non si ferma - Fasher: otto civili uccisi in un raid delle RSF. Si legge su lanotiziagiornale.it