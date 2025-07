In questo giorno Davor Suker la SBC di FC 25

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti la nuova SBC dedicata a Suker, uscita il 4 maggio 2025! Con 9 sfide da completare e un premio esclusivo come l’icona Suker, questa sfida rappresenta un’occasione imperdibile per arricchire il tuo team. Pronto a metterti alla prova? Scopri tutti i dettagli e preparati a conquistare questa leggenda del calcio.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Suker uscita in data 4 maggio 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon I dettagli della SBC Suker. Numero sfide: 9. Premio: 1x Icona Suker Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 195.000 Crediti circa. Scadenza: 25 luglio 2025. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Esattamente 11 giocatori Rari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - “In questo giorno” Davor Suker, la SBC di FC 25

In questa notizia si parla di: suker - giorno - davor - appuntamento

Davor Suker lascia la presidenza della Federcalcio croata. Al suo posto ... - L'ex attaccante era in carica dal 2012: "Sono felice di aver partecipato. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Milan, senti Davor Suker: 'Ritorno di Rakitic al Siviglia? Gli auguro ... - Davor Suker, leggendario ex attaccante del Siviglia, ha parlato ai microfoni di ABC riguardo un possibile ritorno di Ivan Rakitic al Siviglia: `Un suo ritorno? Come scrive calciomercato.com