In piazza Pertini arrivano i campioni del padel | entra nel vivo Ancona City Padel Comes Up

In piazza Pertini, l’energia e la passione del padel conquistano Ancona: tra campioni internazionali e tifosi entusiasti, la prima edizione dell’Ancona City Padel Comes Cup si rivela un successo. Ieri sera, protagonisti i campioni brasiliani Nelson Dida e Serginho, mentre il focus si sposta ora sul padel femminile, pronto a regalare emozioni e spettacolo. L’attesa cresce: cosa ci riserva questa manifestazione unica nel suo genere?

Anche ieri sera agonismo e divertimento in Piazza Pertini per la prima edizione della “Ancona City padel Comes Cup”. Oltre ai campioni brasiliani Nelson Dida e Serginho, che ancora hanno tenuto banco incontrando i tifosi e gli appassionati, ieri sera è stato il turno del padel femminile con le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Una settimana di appuntamenti dal 7 luglio in piazza Pertini per il torneo organizzato da Lorenzini: oltre ai vip anche gare tra professionisti della disciplina. Vai su Facebook

Ex calciatori di fama mondiale e vecchie glorie dell'Ancona saranno ospiti da stasera al torneo " " dove si affronteranno le migliori squadre di padel maschili e femminili della regione! https://comune.ancona.it/it/news/186 Vai su X

Campioni e sfide di padel. Costacurta accende Ancona - L’indimenticato difensore del Milan e della Nazionale sui campi allestiti in piazza Pertini per il torneo che si conclude domenica: "Città bellissima". Si legge su msn.com

Ancona City Padel Comes Cup, sport e inclusione: tra le leggende del calcio Dida e Serginho - Grandi campioni del calcio insieme nel parterre della manifestazione per incontrare il folto pubblico Ancora una serata memorabile per la prima edizione della "Ancona City padel Comes Cup" ieri sera ( ... Secondo youtvrs.it