In Onda la Ghisleri spezza i sogni della sinistra | Il dato forte dei sondaggi

Nell’ultima puntata di "In Onda", il 11 luglio, Ghisleri spezza i sogni della sinistra con dati di sondaggi che lasciano poco spazio alle illusioni. La Supermedia YouTrend rivela una flessione dei partiti principali come FdI e PD, mentre il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle crescono. Con il centrodestra appena sotto il 48% e il centrosinistra sopra, il quadro politico si complica, aprendo nuovi scenari per le prossime sfide elettorali.

A In Onda il protagonista dell'ultima puntata andata in onda l'11 luglio è il sondaggio della Supermedia Youtrend (qui tutte le cifre). Dati che mostrano una flessione dei partiti di testa, come Fdi e Pd e una rislaita del terzo polo e del Movimento Cinque Stelle. Nel dato che accorpa le coalizioni, il centrodestra attualmente sarebbe poco sotto il 48 per cento, mentre il centrosinistra sarebbe poco sopra. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43253931 Ma Alessandra Ghisleri, ospite in collegamento, spezza i sogni della sinistra con un ragionamento che non fa affatto una piega: "In quel dato, parliamo sempre di una media, dunque di un trend, nel centrosinistra viene incluso anche Calenda come parte integrante del Terzo Polo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, la Ghisleri spezza i sogni della sinistra: "Il dato forte dei sondaggi"

In questa notizia si parla di: onda - dato - ghisleri - spezza

In Onda, la Ghisleri spezza i sogni della sinistra: Il dato forte dei sondaggi; In Onda, Elisabetta Piccolotti contro Nordio e governo: Pensano che gli italiani siano ebeti | .it; Supermedia, Fdi, Pd e 5s: chi scivola e chi risale, le sorprese | .it.

In Onda, la profezia di Ghisleri su Meloni: "Quando ... - Il Tempo - Se n'è parlato nel corso della puntata di "In onda" dell'11 luglio su La7. Da iltempo.it

In Onda, che botta il sondaggio di Ghisleri sul Pd: Schlein ... - La segretaria del Pd intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese sciorina le sue critiche al governo di ... iltempo.it scrive